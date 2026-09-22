Ответ МВД: нужно ли при изменении подписи менять паспорт
Новый документ не потребуется, даже если подпись со временем изменилась естественным образом.
Изменение личной подписи не требует оформления нового внутрироссийского паспорта, сообщила пресс-служба МВД.
«Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — уточнили в ведомстве.
Если человек физически не может поставить подпись, в соответствующем месте паспорта ставят прочерк.