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Общество
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Ответ МВД: нужно ли при изменении подписи менять паспорт

Новый документ не потребуется, даже если подпись со временем изменилась естественным образом.

Изменение личной подписи не требует оформления нового внутрироссийского паспорта, сообщила пресс-служба МВД.

«Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — уточнили в ведомстве.

Если человек физически не может поставить подпись, в соответствующем месте паспорта ставят прочерк.

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