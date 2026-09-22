ФНС объяснила, почему в личном кабинете налогоплательщика не отображаются брокерские счета
Информация о брокерских счетах не поступает налоговикам.
В чате ФНС задали вопрос – как узнать о наличии открытых ИИС.
«В ЛК ФЛ в разделе "Счета — Инвестиционные" отражается информация об ИИС, которая поступила в ФНС России от брокеров», — ответили налоговики.
Но у пользователя на вкладке «Счета», нет вкладки «Инвестиционные», хотя брокерский счет открыт.
Но брокерский счет – это не то же что инвестиционный.
Информация о брокерских счетах не поступает в налоговые органы, уточнили представители ФНС.
Соответственно, специальной вкладки в кабинете налогоплательщика для них нет.
Эти критерии актуальны не только для Москвы.