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Налоги, взносы, пошлины
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Минфин пока не определился с введением налога на сверхприбыль

Решение о возможном налоге на сверхприбыль бизнеса пока не принято. Минфин продолжает обсуждать этот вопрос.

Минфин России пока не определился с введением налога на сверхприбыль. Об этом статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

«Осень только началась. Еще не определились», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможном налоге.

Сроки принятия решения и возможные параметры налога замминистра не уточнил.

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