Минфин пока не определился с введением налога на сверхприбыль
Решение о возможном налоге на сверхприбыль бизнеса пока не принято. Минфин продолжает обсуждать этот вопрос.
Минфин России пока не определился с введением налога на сверхприбыль. Об этом статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
«Осень только началась. Еще не определились», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос о возможном налоге.
Сроки принятия решения и возможные параметры налога замминистра не уточнил.