🤖 В России введут отдельный учет устройств для умного дома

Более 60 видов устройств для умного дома получили отдельные коды в Общероссийском классификаторе продукции. Это позволит отслеживать объемы производства и поставок такой техники.

Росстандарт включил в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности более 60 наименований устройств для умного дома, сообщает телеканал «Известия».

В перечень вошли датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, а также автоматизированные жалюзи и шторы.

До этого часть оборудования ввозили и учитывали под неспециализированными кодами. Новая классификация должна позволить государству точнее определять, какие устройства производят и поставляют на российский рынок и в каких объемах, а также подтверждать соответствие техники установленным стандартам.

Отдельное внимание власти планируют уделить устройствам российского производства. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, в течение двух лет такую продукцию должны учесть под новыми кодами.

«Классификация — необходимый первый шаг для отрасли», — отметил Шпак.

Новые коды также должны создать основу для адресной господдержки российских производителей устройств для умного дома.