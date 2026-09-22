Компания лишилась льгот СЭЗ за прошлые периоды — юрист разобрал, почему суды сочли это законным

Юрист Марк Варшавер объяснил «Клерку», почему суды признали законным пересчет налога в деле ООО «Крым Шуз», несмотря на то что правило о пересчете появилось только в 2019.

Спор между ООО «Крым Шуз» и налоговым органом возник после расторжения договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне в Крыму. Компания получила льготы по налогу на прибыль в 2015-2018 годах, но договор был расторгнут судом в феврале 2024 года из‑за невыполнения инвестиционных обязательств. После этого налоговая пересчитала налог за прошлые периоды и доначислила 6,9 млн рублей, а также штраф по п. 1 ст. 122 НК.

Марк Варшавер отмечает, что ключевой вопрос спора — действие налогового закона во времени. Компания утверждала, что правило о пересчете налога за весь период реализации проекта появилось только с 1 января 2019 года, поэтому применять его к 2015-2018 годам нельзя. Однако суды трёх инстанций этот довод отклонили. Об этом сказано в постановлении АС Центрального округа от 31 июля 2026 г. N А83-15828/2025.

Суды прямо указали, что норма п. 1.7 ст. 284 НК предполагает «ретроспективное применение» к периодам, истекшим до 2019 года, но при этом не нарушает запрет обратной силы.

«Обязанность исчислить и уплатить налог без учета пониженных ставок возникла в связи с судебным расторжением договора, а не в 2015-2018 годах, когда компания пользовалась льготой», — объяснил юрист юрист.

Пересчет налога суды расценили как восстановительное последствие неисполнения обязательств, а не как введение нового налогового бремени задним числом. Варшавер обращает внимание, что нарушения обязательств выявили еще в 2018 году, компании давали время на их устранение, но к концу 2022 года они так и не были выполнены. Поэтому ситуация не выглядит неожиданной.

«Если возникают обстоятельства, которые ставят под угрозу исполнение инвестиционных обязательств, их лучше своевременно оформлять и, при наличии правовых оснований, ставить перед государственным контрагентом вопрос об изменении условий соглашения. Объяснять причины неисполнения уже после расторжения договора и предъявления налоговых требований может быть поздно», — сказал Марк Варшавер.

По мнению эксперта, дело «Крым Шуз» показывает прямую связь между исполнением инвестиционного соглашения и налоговыми последствиями: проблемы с выполнением обязательств могут обернуться доначислениями даже спустя годы.