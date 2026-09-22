МСП фиксируют рост инвестактивности — индекс RSBI обновил максимум 2026 года

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса в августе 2026 поднялся до 50,9 пункта, впервые за несколько месяцев выйдя в зону роста на фоне улучшения инвестиционной активности и восстановления спроса на финансирование.

Индекс RSBI, который отражает деловую активность малого и среднего предпринимательства, в августе 2026 года вырос до 50,9 пункта против 49,4 пункта в июле. Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности.

Лучшие результаты показала производственная сфера — 52,2 пункта. Сектор услуг вышел из зоны спада, поднявшись до 50,7 пункта. В торговле индекс снизился до 50,1 пункта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research.

Рост общего индикатора связан прежде всего с улучшением инвестиционной компоненты — до 53,8 пункта. В августе 25% компаний сообщили о наращивании вложений, а 28% — о планах расширять бизнес. Аналитики отмечают, что инвестиционный фон остается сложным, а решения о расширении — точечными.

Индикатор продаж вырос до 42,7 пункта, но остается в зоне спада — спрос продолжает ограничивать развитие МСП. Оценка кадровой ситуации поднялась до 49 пунктов: 25% предпринимателей сокращали штат, 16% — расширяли. Доля тех, кто планирует нанимать, выросла до 24% — максимума года.

По словам старшего вице‑президента ПСБ Кирилла Тихонова, август стал месяцем «осторожного разворота» для МСП. Смягчение денежно‑кредитных условий постепенно возвращает интерес к кредитованию, а признаки оживления спроса уже заметны.