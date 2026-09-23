Большинство россиян знает о своих льготах, но треть не оформляет их из‑за бюрократии

Льготы чаще получают россияне старше 55 лет, тогда как молодые оформляют в основном детские пособия, маткапитал и льготы для ветеранов боевых действий.

68% россиян знают о доступных им льготах, и 71% из них уже получили меры поддержки. Из этой группы 31% считают, что оформили все положенные льготы, а 49% используют только часть.

При этом 29% респондентов не занимались оформлением льгот. Для 36% основной причиной стала сложность бюрократического процесса, 31% заявили, что меры поддержки им не нужны, 23% посчитали выгоду слишком небольшой, а 10% признались, что не понимают, как получить помощь, несмотря на осведомленность. Об этом сказано в исследовании «Выберу.ру» и «Еврокредит.ру».

Среди тех, кто оформляет льготы, преобладают представители старшего поколения: 38% — старше 55 лет, 30% — в возрасте 45-54 лет. Группа 35-44 лет составляет 20%, а молодые респонденты 18–34 лет — 12%. Старшие участники чаще всего получали льготы на лекарства, ЖКХ и транспорт, а респонденты 18-44 лет — пособия на детей, маткапитал и льготы для ветеранов боевых действий.

Среди опрошенных старше 45 лет только 42% оформляли льготы самостоятельно, 38% обращались за помощью к родственникам, а 20% — к сотрудникам МФЦ и соцслужб.

Каждый третий узнал о льготах через уведомления от Госуслуг или ведомств. Еще 28% искали информацию самостоятельно, 25% — получили ее от знакомых или родственников. Оставшиеся 13% узнали о поддержке в МФЦ, у работодателя, в медучреждении или других организациях.