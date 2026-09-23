ИИ для бухгалтера: как ответить на требование ФНС и проверить договор с помощью нейросети, узнаем на бесплатном вебинаре 24 сентября

Как использовать искусственный интеллект в работе бухгалтера: 24 сентября в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Клерка» покажем, как нейросеть пишет ответ на требование ФНС, находит налоговые риски в договоре и готовит пояснительную записку для руководителя. Практикум с демонстрацией экрана: от промпта до готового документа.

Требования ФНС приходят все чаще, а времени на ответы все меньше. Договоры с контрагентами таят риски, которые не всегда заметишь глазами. На вебинаре в прямом эфире покажем, как использовать ИИ, чтобы справляться с такими задачами быстрее.

Вебинар проведет Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП.

На вебинаре разберем:

как ответить на требование ФНС с помощью ИИ;

как проверить договор на налоговые риски с помощью ИИ;

как составить пояснительную записку для руководителя с помощью нейросети;

как безопасно использовать ИИ в бухгалтерии.

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