Депозитарии не будут компенсировать заблокированную крипту иностранного эмитента

Минфин разъяснил, что депозитарии отвечают за учет и хранение цифровых активов, но не возмещают убытки, если иностранный эмитент блокирует криптовалюту — эти риски несет инвестор.

Новое регулирование не предусматривает обязанности депозитариев компенсировать клиентам стоимость криптоактивов, заблокированных иностранным эмитентом. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме.

Депозитарий отвечает за корректность учета, хранение и переход цифровых валют, но убытки, вызванные действиями иностранных юрисдикций, лежат на инвесторе.

«"Квалы" обязаны пройти тестирование и подтвердить, что понимают риски, а для неквалифицированных инвесторов также предусмотрено специальное тестирование и установлен лимит — 300 тыс. рублей в год через одного посредника», — сказал Чебесков.

Также Чебесков отметил, что риск блокировки действительно существует, поэтому закон устанавливает зоны ответственности для всех участников и вводит требования к инвесторам: квалифицированные должны пройти тестирование, а для неквалов действует отдельное тестирование и лимит в 300 тыс. рублей в год через одного посредника.