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Изменения трудового законодательства в 2026 году: обновили курс для главбухов

Ошибку при оформлении сотрудника допускает кадровик, а неправильные начисления, НДФЛ, страховые взносы и уточненную отчетность получает бухгалтерия.  В курс «Главный бухгалтер на ОСНО» добавили урок о реформе трудового законодательства и обновили тему сверхурочной работы.

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Изменения трудового законодательства в 2026 году затронули испытательные сроки, отпуска, отдельные категории работников и правила кадрового учета.

Например, сверхурочная работа. Недостаточно увидеть лишние часы в табеле и начислить доплату. Нужно проверить, можно ли было привлекать сотрудника к переработке, правильно ли она оформлена, сколько часов накопилось и какую компенсацию выбрал работник. Ошибка в одном документе может привести к неверной зарплате, налогам, взносам и расходам по налогу на прибыль.

Главному бухгалтеру важно понимать нормы на уровне контроля. Именно к нему обычно приходят вопросы:

  • почему сумма в табеле не совпадает с начислением;

  • можно ли учесть выплату сотруднику в расходах;

  • нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы;

  • как исправить расчет после закрытия месяца;

  • придется ли подавать уточненные 6-НДФЛ, РСВ или ЕФС-1;

  • достаточно ли документов для подтверждения расходов при проверке.

В курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО» мы добавили новый урок «Реформа трудового законодательства и кадрового учета». Отдельно обновили тему сверхурочной работы.

На курсе разбирается вся цепочка: кадровый документ — начисление сотруднику — отражение в бухгалтерском и налоговом учете — НДФЛ и страховые взносы — отчетность — операции в 1С.

Это знания, которые нужны главбуху, чтобы контролировать расчеты с сотрудниками и не исправлять чужие ошибки после требования инспекции или жалобы работника.

Помимо кадрового блока, программа охватывает все основные участки работы главного бухгалтера на ОСНО: НДС и налог на прибыль, зарплату, отчетность, ФСБУ, учетную политику, ЭДО, основные средства, запасы, финансовый анализ и работу в 1С. Есть практические задания и интерактивные тренажеры.

Программа обновлена по правилам 2026 года. Посмотреть программу курса «Главный бухгалтер на ОСНО» и бесплатный демо-урок.

Автор
Точка Банк
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