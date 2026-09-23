Фитнес-клубы хотят получить право расторгать договоры с нарушителями

Клубы должны будут вернуть деньги за неиспользованный период абонемента. Заключать новый договор с нарушителем можно будет не ранее чем через год.

Фитнес-клубы могут получить право в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, которые неоднократно или существенно нарушают правила поведения. Такое предложение Национальное фитнес-сообщество направило премьер-министру Михаилу Мишустину.

Сейчас клубы ограничены в возможности расторгнуть договор, даже если клиент систематически нарушает правила, конфликтует с персоналом или мешает другим посетителям, пояснила глава НФС Елена Силина. Нарушения предлагается подтверждать видеозаписями или показаниями независимых свидетелей.

После расторжения договора клуб должен будет вернуть клиенту деньги за оставшийся период действия абонемента. Одновременно организация получит право в течение одного года не заключать с ним новый договор.

Проблемы возникают примерно с 1% посетителей и связаны, в частности, со скрытой тренерской деятельностью, воровством или использованием инфраструктуры не по назначению. Эксперты предупреждают, что нововведение может привести к злоупотреблениям и дискриминации клиентов с активной потребительской позицией.