Разрыв между средними пенсиями в регионах превысил 23 тысячи руб.

Самый высокий средний размер пенсионного обеспечения зафиксирован на Чукотке, самый низкий — в Дагестане. В среднем по России выплата составила 25 469 рублей.

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией в регионах России в августе 2026 года достигла 23 341 рубля, следует из статистики Социального фонда.

В Чукотском автономном округе средняя выплата составила 42 273 рубля. Минимальный показатель зафиксирован в Республике Дагестан — 18 932 рубля.

Средний размер пенсионного обеспечения по стране в августе составил 25 469 рублей.