Набиуллина заявила о необходимости снизить инфляцию в России

Рост цен остается одной из главных проблем для россиян. Банк России должен обеспечить ценовую стабильность, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Высокая инфляция много лет беспокоит россиян, поэтому Банк России должен добиться ценовой стабильности. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на XXIII Международном банковском форуме.

«Высокая инфляция в течение многих лет вызывает обеспокоенность не только у ЦБ, рост цен — это то, что беспокоит и наших граждан. Поэтому мы должны обеспечить ценовую стабильность», — сказала Набиуллина.

Ценовая стабильность остается основной целью денежно-кредитной политики Банка России. Для сдерживания инфляции регулятор использует в том числе ключевую ставку.