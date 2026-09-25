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Бухгалтерская отчетность
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Минфин планирует ввести в России четыре документа по МСФО

Перечень международных стандартов финансовой отчетности дополнят ежегодными усовершенствованиями и тремя пакетами поправок. Проект приказа проходит общественное обсуждение.

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Четыре новых документа по МСФО планируют ввести в действие в России, следует из проекта приказа Минфина. Документ опубликован на Едином портале проектов нормативных правовых актов 24 сентября 2026 года.

В действие предлагается ввести стандарты:

  • Ежегодные усовершенствования стандартов финансовой отчетности МСФО, выпуск 11;

  • «Договоры, связанные с электроэнергией, зависящей от природных условий. Поправки к стандартам МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 7»;

  • Поправки к стандарту МСФО (IFRS) 19 «Дочерние организации без обязанности отчитываться публично: раскрытие информации»;

  • Пересчет в гиперинфляционную валюту представления отчетности. Поправки к стандарту МСФО (IAS) 21».

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Автор
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Комментарии
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  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Перечень международных стандартов финансовой отчетности дополнят ежегодными усовершенствованиями и тремя пакетами поправок. Проект приказа проходит общественное обсуждение.

    забыли написать

    в целях упрощения и сокращения

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