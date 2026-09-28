Запрет на мигрантов в Питере: эксперт предупредил о рисках для бизнеса

Власти Санкт-Петербурга собираются запретить трудовым мигрантам работать по патентам в продуктовой рознице, фитнес-индустрии, парикмахерских и части медицинских услуг.

В тексте инициативы есть формулировки, которые легко превратить в лазейку для избирательного применения закона, считает аккредитованный независимый антикоррупционный эксперт Минюста Михаил Ажгиревич.

Под запрет предлагается добавить розничную торговлю продовольствием, фитнес-центры и спортивные клубы, образование в области спорта и отдыха, санитарно-эпидемиологическая служба и организации судебно-медицинской экспертизы, санаторно-курортные учреждения, парикмахерские, салоны красоты и массажные салоны.

Запрет касается только тех, кто работает по трудовому патенту.

Эксперт видит в проекте два слабых места:

1. Пункт 1.3 обязывает работодателей привести численность иностранных работников в норму, но с какой даты считать эту численность и по каким документам – не ясно.

«Главный вопрос: если у компании в реестре стоит нужный код ОКВЭД, запрет действует автоматически для всех ее иностранных сотрудников, или только для тех, кто реально занят запрещенным видом деятельности», — пояснил Ажгиревич.

Например, у сети магазинов основной код – розничная торговля продуктами. Но в штате есть иностранный водитель, который развозит товар по точкам. Он не стоит за прилавком, не контактирует с покупателями, его работа никак не связана с торговлей в зале. Подпадает ли он под запрет?

Один инспектор может трактовать это широко, другой узко и оба будут формально правы, потому что текст постановления допускает обе трактовки. Для бизнеса это означает постоянный риск: сегодня один проверяющий сказал «не подпадает», завтра другой придет и скажет «подпадает, штрафуйте».

2. Сроки. Федеральные правила требуют учитывать при установлении переходного срока действие имеющихся патентов, наличие свободных местных кадров, возможность перебросить работников между отраслями и позицию трехсторонней комиссии по труду. В материалах к проекту не видно, чтобы это считали отдельно для каждой новой группы деятельности. Переходный срок один для всех – 1 декабря 2026.

Это создает перекос: одни отрасли успеют адаптироваться, другие – нет. И те, кто не успеет, окажутся перед выбором: нарушать закон или закрывать направления бизнеса, отметил эксперт.

Он считает, что за предложенной мерой стоит более широкий тренд.

«Петербург в этом смысле скорее пилотная площадка, за которой следят и другие субъекты, готовящие похожие решения у себя. Если петербургский опыт сочтут удачным, волну запретов стоит ждать и в других крупных городах», — уверен Ажгиревич.

Он рекомендует уточнить проект: прописать, что запрет касается только тех, чья трудовая функция напрямую связана с запрещенным видом деятельности, установить разные сроки для разных отраслей, учитывая реальную возможность замены кадров, дать бизнесу понятный механизм подтверждения соответствия, чтобы не гадать, прав ты или нет, пока не придет штраф.