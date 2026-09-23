В Санкт-Петербурге хотят запретить иностранцам работать в торговле

Ограничения также могут распространить на медицину, спорт, санаторные услуги и индустрию красоты.

Организациям в сфере розничной торговли хотят запретить нанимать иностранцев, работающих по патентам. Проект изменений в постановление губернатора Санкт-Петербурга от 05.12.2025 № 89 опубликован городской администрацией для антикоррупционной экспертизы. В документе указаны несколько десятков кодов ОКВЭД, включая торговлю продуктами.

Запрет также планируют ввести в сферах отдыха, спорта, санаторно-курортного лечения, судебно-медицинской экспертизы и санитарно-эпидемиологических услуг. Ограничения могут затронуть массажные салоны, парикмахерские, салоны красоты, психиатрическую и другую медицинскую помощь.

Антикоррупционная экспертиза продлится до 5 октября. После подписания документ вступит в силу через 10 дней. Ограничения не коснутся граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии: как граждане стран ЕАЭС они могут работать в России без патента.

Бизнесу планируют дать переходный период до 1 декабря 2026 года.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что ограничения для иностранцев с патентами в такси и курьерских службах не привели к коллапсу или многократному росту цен. Запрет на работу таких иностранцев в такси и доставке ввели в 2025 году и продлили на 2026 год.