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Электронные подписи
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Представители ИП могут работать в личном кабинете по МЧД

Машиночитаемая доверенность позволяет взаимодействовать с налоговыми органами без бумажного документа. Представитель использует собственную квалифицированную электронную подпись.

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Уполномоченные представители предпринимателя могут работать в «Личном кабинете ИП» по машиночитаемой доверенности, сообщили в налоговой службе. МЧД должна подтверждать право совершать юридически значимые действия от имени предпринимателя.

«Перед началом работы рекомендуем убедиться, что МЧД зарегистрирована и включает необходимый объем прав для использования личного кабинета», — уточнила начальник отдела оказания государственных услуг Екатерина Петроченкова.

Оформить документ можно через сервис ФНС «Создание и проверка доверенности в электронной форме».

Если полномочия представителя изменились или прекратились, ИП нужно оформить новую МЧД либо отозвать действующую. При электронном взаимодействии с налоговыми органами полномочия представителя проверяются автоматически.

Автор
Павел Желновод
Гражданское право (ГК РФ)

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