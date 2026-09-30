Представители ИП могут работать в личном кабинете по МЧД

Машиночитаемая доверенность позволяет взаимодействовать с налоговыми органами без бумажного документа. Представитель использует собственную квалифицированную электронную подпись.

Уполномоченные представители предпринимателя могут работать в «Личном кабинете ИП» по машиночитаемой доверенности, сообщили в налоговой службе. МЧД должна подтверждать право совершать юридически значимые действия от имени предпринимателя.

«Перед началом работы рекомендуем убедиться, что МЧД зарегистрирована и включает необходимый объем прав для использования личного кабинета», — уточнила начальник отдела оказания государственных услуг Екатерина Петроченкова.

Оформить документ можно через сервис ФНС «Создание и проверка доверенности в электронной форме».

Если полномочия представителя изменились или прекратились, ИП нужно оформить новую МЧД либо отозвать действующую. При электронном взаимодействии с налоговыми органами полномочия представителя проверяются автоматически.