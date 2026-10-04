Что делать участнику СПОТ при технических проблемах при работе в сервисе Заявителя — ответ ФНС

Полноценный режим системы подтверждения ожидания товаров скоро начнет действовать для всех участников. Без QR-кода со статусом «Обеспечен» ввоз товара запретят.

Система подтверждения ожидания товаров с 1 ноября 2026 года заработает для всех участников, включая поставки из Республики Беларусь, сообщила заместитель начальника отдела камерального контроля НДС № 1 УФНС по Брянской области Светлана Селиванова. С 1 июля обеспечительный платеж уже обязателен при поставках из Армении, Казахстана и Киргизии.

В июне 2026 года СПОТ работала в пилотном режиме. Участники должны были подавать ДОПП и получать QR-код, но обеспечительный платеж не требовался. Поэтапное введение системы должно дать импортерам время на перестройку IT-процессов.

При технических сбоях можно обратиться в поддержку оператора СПОТ, используемого ПО или оператора ЭДО. Разъяснения также доступны в специальном чате мессенджера МАКС.

Из-за запуска СПОТ ФНС изменила декларацию по косвенным налогам. Форма применяется начиная с отчетности за июль 2026 года на основании приказа ФНС от 08.05.2026 № КЧ-1-3/299@. В декларации появился раздел 4 со сведениями о предстоящих поставках, обеспечительных платежах, НДС и акцизах. Информация автоматически сверяется с данными ДОПП.