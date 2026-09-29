Экстренную опеку над ребенком хотят разрешить без школы приемных родителей

Временного опекуна смогут назначать по заявлению родителя в упрощенном порядке. Мера предназначена для случаев госпитализации и других экстренных ситуаций.

Временную опеку над ребенком предлагают оформлять без обязательной подготовки кандидата в школе приемных родителей. Законопроект депутата Госдумы Артема Метелева опубликован 28 сентября в электронной базе палаты.

Поправки позволят применять упрощенную процедуру предварительной опеки по заявлению родителя. Она потребуется, если родитель временно не может исполнять свои обязанности, например из-за тяжелого заболевания, госпитализации или лечения в психиатрическом стационаре.

«Внесение указанных изменений позволит обеспечить таким детям возможность жить и воспитываться в семье, а не в учреждении в период, когда их родители или законные представители не могут по уважительным причинам исполнять свои родительские обязанности и проживать совместно с ребенком», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас оперативному устройству ребенка в семью мешает противоречие между Семейным кодексом и Законом об опеке и попечительстве. Законопроект закрепляет в Семейном кодексе, что при временном назначении опекуна или попечителя обучение в школе приемных родителей не требуется.