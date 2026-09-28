Запустили простой способ найти сотрудника через Бухджоб. Бесплатно

Разместить вакансию можно через Telegram-бота или на сайте. Она появится на сайте и в канале Бухджоб с более чем 11 тысячами подписчиков. Работодатель не платит за размещение, соискатель за отклик.

Работодателю достаточно открыть Telegram-бота, заполнить предложенные поля и нажать «Опубликовать».

Если удобнее работать с компьютера, вакансию можно добавить на сайте.После публикации объявление появится на сайте Бухджоб и в Telegram-канале Бухджоб, на который подписаны более 11 тысяч целевой аудитории.

А как откликнуться?

Выберите подходящую вакансию и отправьте отклик по ссылке в тексте вакансии. Бот предложит приложить сопроводительное письмо, расскажите о своем опыте и почему вам интересна работа.

Укажите контакты, по которым с вами можно связаться. Если резюме заинтересует работодателя, он напишет вам напрямую. Соискателям не нужно проходить скрытую регистрацию или платить за отклик. Нашли вакансию и отправили отклик.

Размещение вакансий также бесплатно.