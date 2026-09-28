Запустили простой способ найти сотрудника через Бухджоб. Бесплатно

Работодателю достаточно открыть Telegram-бота, заполнить предложенные поля и нажать «Опубликовать».
Если удобнее работать с компьютера, вакансию можно добавить на сайте.После публикации объявление появится на сайте Бухджоб и в Telegram-канале Бухджоб, на который подписаны более 11 тысяч целевой аудитории.
А как откликнуться?
Выберите подходящую вакансию и отправьте отклик по ссылке в тексте вакансии. Бот предложит приложить сопроводительное письмо, расскажите о своем опыте и почему вам интересна работа.
Укажите контакты, по которым с вами можно связаться. Если резюме заинтересует работодателя, он напишет вам напрямую. Соискателям не нужно проходить скрытую регистрацию или платить за отклик. Нашли вакансию и отправили отклик.
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