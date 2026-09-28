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Ведение бизнеса
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Путин разрешил российской компании купить «дочку» Western Union

Компания «Софтэкс» получила разрешение на покупку 100% долей в российской структуре Western Union. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Софтэкс» приобрести 100% долей в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — российской структуре Western Union.

Сейчас доли принадлежат Western Union Financial Services Eastern Europe LLC.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Софтэкс“ сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Небанковская кредитная организация „Вестерн Юнион ДП Восток“», — говорится в документе.

Разрешение президента позволяет сторонам провести сделку по переходу российской структуры Western Union под контроль «Софтэкса».

Автор
R
redgora
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