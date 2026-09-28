Путин разрешил российской компании купить «дочку» Western Union

Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Софтэкс» приобрести 100% долей в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — российской структуре Western Union.

Сейчас доли принадлежат Western Union Financial Services Eastern Europe LLC.

«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Софтэкс“ сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Небанковская кредитная организация „Вестерн Юнион ДП Восток“», — говорится в документе.