Путин разрешил российской компании купить «дочку» Western Union
Компания «Софтэкс» получила разрешение на покупку 100% долей в российской структуре Western Union. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин разрешил ООО «Софтэкс» приобрести 100% долей в НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» — российской структуре Western Union.
Сейчас доли принадлежат Western Union Financial Services Eastern Europe LLC.
«Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Софтэкс“ сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „Небанковская кредитная организация „Вестерн Юнион ДП Восток“», — говорится в документе.
Разрешение президента позволяет сторонам провести сделку по переходу российской структуры Western Union под контроль «Софтэкса».