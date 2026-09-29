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Интернет и технологии
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«Клерк» запустил новый инструмент для продвижения: собирайте подписчиков во всех соцсетях прямо из статей

Платформа «Клерк.ру» расширила возможности коммерческих блогов и добавила новый формат всплывающих окон — универсальный попап «Социальные сети».

Теперь компании могут в один клик переводить читателей своих экспертных материалов на любые внешние площадки.

Раньше авторы корпоративных блогов могли подключать в статьях только точечные попапы: прямую ссылку на один Telegram-канал, кнопку подписки на сам блог внутри «Клерка» или баннер со спецпредложением.

Новое обновление стирает эти ограничения. Теперь в рамках одной модальной формы можно показать весь пул социальных сетей бренда.

Система автоматически подтягивает ссылки на все площадки, которые вы указали в профиле компании в ИС. Всплывающее окно выводится в статьях удобным единым списком.

Новый формат настраивается там же, где и остальные виджеты продвижения. Для этого перейдите в привычную административную панель.

Инструмент уже доступен для всех клиентов с активными блогами.

Автор
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