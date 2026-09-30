Сенатор предложил бесплатно обучать основам бизнеса

В каждом регионе могут появиться доступные центры предпринимательства и инвестиций. Там помогут оформить ИП, выбрать налоговый режим и получить господдержку.

Бесплатные центры обучения основам бизнеса предложил открыть во всех регионах сенатор и член КПРФ Айрат Гибатдинов. Инициатива рассчитана на тех, кто планирует начать свое дело или разобраться в инвестициях.

«Самым нужным и конкретным вещам: как оформить ИП, как выбрать систему налогообложения, получить льготы, составить бизнес-план и привлечь финансирование», — перечислил Гибатдинов содержание учебных программ.

Сенатор также предложил упростить открытие ИП и процедуры получения льгот. По его мнению, начинающий предприниматель должен понимать, на какую господдержку он имеет право и как ею воспользоваться, не сталкиваясь с большим числом непонятных процедур.

В программу центров предлагается включить основы налогообложения, кредитования и инвестиций, а также подготовку бизнес-планов и поиск финансирования.