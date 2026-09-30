Каждый четвертый россиянин хочет работать в сфере отдыха и развлечений

Отдых и развлечения стали самым привлекательным направлением креативных индустрий для тех, кто готов строить карьеру в этой сфере. Его выбрали 26% опрошенных.

Среди россиян, которые готовы работать в креативных индустриях, 26% больше всего интересует сфера отдыха и развлечений. Речь идет, например, о работе экскурсоводами и гидами, а также об организации конференций и выставок. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор и председатель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Следом по привлекательности идут культурное наследие и разработка компьютерного программного обеспечения.

«Среди готовых работать в креативных индустриях наибольший интерес вызывает направление отдыха и развлечений — 26%. Это работа экскурсоводом, гидом, организация конференций, выставок», — рассказал Константин Абрамов.

При этом 70% россиян считают работу в креативных индустриях престижной, но строить карьеру в этом секторе готовы только 39%. Среди представителей «поколения цифры» такую возможность рассматривает каждый второй, а каждый пятый уверенно хочет работать в этой сфере.

Креативные индустрии также увеличивают вклад в российскую экономику. По данным Минэкономразвития, в 2024 году валовая добавленная стоимость сектора достигла 7,5 трлн рублей, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года. На отрасль пришлось 4,1% ВВП.

За год объем инвестиций в креативные индустрии вырос примерно на 50% — до 409 млрд рублей.

Абрамов считает, что отрасли необходимо переходить от разовой поддержки к системным мерам, которые помогут превращать творческие проекты в устойчивый бизнес.