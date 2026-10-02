Москва вошла в топ-50 крупнейших инновационных кластеров мира

Российская столица заняла 50-е место в мировом рейтинге инновационных кластеров за 2026 год. Москва обошла Хельсинки, Дублин, Вену, Рим, Осло и Варшаву.

Москва вошла в 50 крупнейших инновационных кластеров мира по версии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). В рейтинге за 2026 год российская столица расположилась на 50-й строчке — между Сан-Паулу и Миннеаполисом.

Всего в список вошли 100 важнейших инновационных кластеров мира. Москва оказалась выше ряда европейских столиц, включая Хельсинки, Дублин, Вену, Рим, Осло и Варшаву.

По числу научных публикаций среди организаций московского кластера лидируют МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук и НИЦ «Курчатовский институт».

Первое место в мировом рейтинге занял кластер Шэньчжэнь — Гонконг — Гуанчжоу. Следом расположились Токио — Йокогама, Сан-Хосе — Сан-Франциско, Пекин и Сеул.

ВОИС составляет рейтинг в рамках Глобального инновационного индекса. При оценке эксперты учитывают в том числе патентные заявки и научные публикации, чтобы определить территории с высокой концентрацией изобретателей, авторов научных работ и венчурных инвесторов.

Глобальный инновационный индекс ВОИС публикует с 2007 года. Организация входит в систему ООН и занимается вопросами интеллектуальной собственности.