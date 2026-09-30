Муниципалитеты определят границы зон без продажи табака у школ с 1 октября 2026 года

Допустимые границы для продажи табака установят с учетом общественных обсуждений и возможных последствий для бизнеса.

С 1 октября 2026 года границы территорий у школ и других образовательных организаций, где нельзя продавать табачную и никотинсодержащую продукцию, будут определять местные власти. Ранее запрет действовал на расстоянии менее 100 м от школы.

Проекты о расширении или сокращении запретной зоны муниципалитеты должны направлять профильным региональным ведомствам и уполномоченному по защите прав предпринимателей. Власти также оценят количество торговых объектов, которые попадут под ограничения, и возможные последствия для них. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на следует документ правительства.

Риски для бизнеса рассмотрит специальная комиссия. В нее войдут представители муниципалитета, местные жители, сотрудники образовательных организаций и предприниматели. Для одобрения проекта потребуется не менее двух третей голосов, после чего документ вынесут на общественное обсуждение.

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе границы будут устанавливать региональные органы власти. Новые правила распространяются на продажу сигарет, кальянов и устройств для потребления никотиносодержащей продукции.