Пожилым от 70 лет хотят назначать дополнительные юбилейные выплаты

В Общественной палате предложили установить федеральную выплату пенсионерам ко Дню пожилых людей не менее 10 тысяч рублей.

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести федеральную выплату для пенсионеров ко Дню пожилых людей в размере не менее 10 тыс. рублей. Международный день пожилых людей ежегодно отмечается 1 октября.

«Считаю, что необходимо установить федеральные выплаты для пенсионеров в Международный день пожилых людей. Размер такой меры поддержки должен составлять не менее 10 тысяч рублей», — сказал Владислав Гриб.

Такая мера должна стать выражением уважения к людям, которые долгие годы трудились, платили налоги и внесли вклад в развитие страны. Он также предложил установить дополнительные выплаты для граждан начиная с 70 лет — к юбилейным возрастам 70, 75, 80, 85, 90 и 100 лет.

Размер выплат, по мнению Гриба, должен зависеть от возраста и учитывать трудовой стаж, количество детей и внуков, а также заслуги пожилого человека, включая ордена и медали.