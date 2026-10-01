Минсельхоз хочет смягчить график платежей из-за того, что вылов лососевых рухнул на 71%

С января по август 2027 вылов лососевых упал до 89,1 тыс. тонн — на 71% меньше, чем годом ранее, и на 57% ниже уровня 2024 года. Из-за этого Минсельхоз хочет дать послабление компаниям.

Минсельхоз вынес на общественное обсуждение проект постановления, который предлагает перенести срок оплаты за пользование рыболовными участками для компаний, которые перезаключили договоры в начале 2026 года.

Ведомство хочет установить крайний срок внесения второго платежа на 1 октября 2027 года вместо 1 июня 2027 года. При этом первый платеж — 25% от суммы договора — остается обязательным до 1 октября 2026 года.

В пояснительной записке сказано, что мера призвана снизить операционную нагрузку на рыбохозяйственные организации после крайне неудачной лососевой путины. С января по август 2026 года выловлено 89,1 тыс. тонн лососевых — на 71% меньше, чем годом ранее, и на 57% ниже уровня 2024 года.