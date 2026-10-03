Подключение к корпоративному тарифу может привести к потере номера

Обещанная экономия на мобильной связи в 50–70% обычно составляет 20–30%. При этом абонент утрачивает прямые договорные отношения с оператором.

Подключение к чужому корпоративному тарифу создает риск потери телефонного номера, сообщил юрист Александр Хаминский. Договор с оператором в этом случае оформляет организация или ИП.

«Договор с оператором заключает уже не сам гражданин, а организация или индивидуальный предприниматель, и человек фактически становится пользователем чужого корпоративного номера», — пояснил Хаминский.

Пользователь такого номера может лишиться гарантий, предусмотренных законом «О связи» и законодательством о защите прав потребителей. Заявленная скидка в 50–70%, как правило, на практике составляет 20–30%.

Если владелец корпоративного договора прекратит сотрудничество с оператором, исключит номер из группы или распорядится им иначе, пользователь может потерять номер. Это также создаст проблемы с доступом к банковским приложениям, Госуслугам, электронной почте и другим привязанным сервисам.