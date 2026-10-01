Налоги на потребление и пассивные доходы могут стать ключевым источником пополнения бюджета в 2027 году

Проект бюджета на 2027 год выглядит сбалансированным, но падение нефтяной ренты и рост долга запускают перестройку фискальной модели.

Проект федерального бюджета на 2027 год выглядит внешне сбалансированным — расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы 43,3 трлн, дефицит — 2,2% ВВП, а ненефтегазовый дефицит снизится до минимальных с 2008 года 5% ВВП. Однако за аккуратными параметрами скрывается глубокая трансформация фискальной модели, рассказал экономист Дмитрий Прокофьев.

Нефтегазовые доходы в первом полугодии 2026 года упали до 3,5 трлн рублей (39,7% плана) из-за крепкого рубля, санкционных дисконтов и удорожания логистики. Одновременно дорожают заимствования: госдолг вырос до 37,5 трлн рублей, новые ОФЗ размещаются с дисконтом, а ликвидная часть ФНБ сократилась до 3,6 трлн рублей, что ограничивает возможности покрытия дефицита. Об этом пишет Forbes.

Расходы остаются жестко фиксированными, а оптимизация Минфина на 2 трлн рублей фактически сводится к перераспределению неосвоенных лимитов. В этих условиях государство усиливает внутреннее налогообложение: повышает косвенные и оборотные налоги, вводит сборы с трансграничной торговли, пассивных доходов, ПИФов, дивидендов нерезидентов и сверхдоходов металлургов.

Последствия уже заметны: снижается норма сбережений, так как государство конкурирует с частным сектором за тот же рубль, а экономика замыкается на бюджетном контуре, где расходы возвращаются в казну через НДС, НДФЛ и акцизы. Прокофьев считает, что устойчивость бюджета будет сохранена, но ценой станет сжатие частных инвестиций и переход к длительному околонулевому росту.