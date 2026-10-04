Онлайн-сервисы обязаны раскрывать собранные о пользователе данные

Запросить можно в том числе сведения о поведении в приложении. Компания должна ответить в течение 10 рабочих дней.

Пользователь вправе узнать, какие его данные обрабатывает онлайн-сервис и для каких целей, сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод. Персональными данными также считаются время в приложении, частота его открытия и реакции на уведомления, если эти сведения связаны с аккаунтом или устройством.

«По закону о персональных данных пользователь вправе узнать, какие данные о нем обрабатываются и с какой целью, а компания обязана ответить в течение 10 рабочих дней», — пояснила Холод.

Если в приложении нет функции выгрузки данных, запрос можно направить письменно.

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных нужно оформлять отдельно от других документов. Крупные сервисы с рекомендательными технологиями должны публиковать правила их применения и перечень учитываемых данных. Ответ компании или его отсутствие можно использовать при обращении в Роскомнадзор, в том числе если сервис принадлежит зарубежной компании, работающей с российской аудиторией.