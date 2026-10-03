Назвали стоимость самого дорогого летнего тура по России

2,57 млн рублей потратили четыре человека на 20-дневный отдых в пятизвездочном отеле Сочи.

Самый дорогой летний тур по России в 2026 году продали для отдыха в Сочи, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Самый дорогой тур стоил 2,57 млн рублей. Это 20-дневный тур в Сочи, пятизвездочный отель для группы из четырех человек», — сказала она.

Большинство самых дорогих поездок забронировали в Сочи и Кавминводы, а единственным дальневосточным направлением в рейтинге стала Камчатка.

Проживание в российских отелях летом подорожало в среднем на 4% год к году.

Средний чек без учета дороги составил 102–108 тыс. рублей в Краснодарском крае, 125–142 тыс. рублей в Кавминводах, 72–93 тыс. рублей в Подмосковье, 24–28 тыс. рублей в Москве и 25–33 тыс. рублей в Санкт-Петербурге.

В Крыму цены снизились на 6%, до 87–104 тыс. рублей.