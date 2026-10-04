Минэкономики – в России зарегистрировано рекордное число товарных знаков в 2026 году

В некоторых российских регионах есть софинансирование затрат на регистрацию.

За восемь месяцев 2026 года Роспатент зарегистрировал 77,5 тысячи товарных знаков отечественных и иностранных правообладателей, сообщало Минэкономразвития. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

«В настоящее время количество действующих товарных знаков в России составляет почти 1,1 млн. Ценность товарного знака как финансового актива растет, чему способствует развитие системы кредитования под залог интеллектуальной собственности и меры по усилению защиты интеллектуальных прав на цифровых торговых платформах — об этом мы говорили на четвертом заседании Общественного совета в МГУ», — рассказала замглавы ведомства Татьяна Илюшникова.

По ее словам, регистрация сейчас не представляет никаких сложностей. Подать заявку можно онлайн, ее помогут оформить в Центрах «Мой бизнес». В некоторых регионах даже есть опция софинансирования затрат на регистрацию.

За 8 месяцев этого года исключительные права на 70,4 тысячи товарных знаков получили именно российские заявители — это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян составляет 91% от всех зарегистрированных товарных знаков.