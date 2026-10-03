Россия перенимает опыт Европы по тотальной проверке наличных и крипты: эксперт

Практика проверки наличных уже существует в Европе. Там люди, получающие деньги на криптокошельки, при снятии наличных проходят процедуру выяснения источников происхождения этих денег, рассказал «Клерку» руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой.

У них требуют расписки от того, кто деньги перечислил.

«Даже если это родственники, нужны документы о происхождении средств. Все это заносится в определенные базы, и при системном повторении процесса с участием одних и тех же людей следующим этапом к ним приходит полиция — финансовая, криптополиция», — рассказал эксперт.

В России существует большая теневая экономика, но без нее уже наступил бы кризис, считает Неживой. Но стремление государства к максимальному обелению экономики законно.

Точками отмывания незаконных оборотов, в результате которых не уплачиваются налоги, он назвал криптообменники. Также на рынках происходит товарно-денежный обмен без кассового обслуживания и без информирования государства.

Алексей Неживой «Видимо, здесь и будет та самая процедура, которая сейчас разрабатывается: она позволит идентифицировать лиц, работающих в определенных отраслях – на рынке, с сетями общепита, с криптообменом, считает эксперт.»

Поэтому надзорные органы будут проверять, откуда у них появляются деньги. Процедуру Неживой считает сложной, но в условиях общей платформизации осуществимой.

Он опасается, что под раздачу попадут все – и недобросовестные предприниматели, и добросовестные, поэтому ожидает всплеск социального и экономического негатива в среде малого и микропредпринимательства.