Эксперт: антифрод-системы мгновенно видят дробление сумм под лимиты банкоматов

Когда комплаенс станет максимально жестким для бизнеса – рассказал замруководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

Для бизнеса одним из поводов для вопросов может стать доля наличной выручки, которая не характерна для конкретной отрасли. Важно, чтобы объем наличных операций соответствовал профилю компании и ее деятельности, пояснил эксперт.

Регулятор старается перекрыть схемы обналичивания. Один из сигналов — транзитное движение средств. Например, человек вносит деньги на счет и практически сразу отправляет их дальше, особенно если речь идет о переводах нескольким разным людям или перечислении средств за рубеж. В такой ситуации счет фактически используется не для хранения денег, а как промежуточный пункт для обналичивания и легализации.

Еще один признак — дробление операций. Речь идет о нескольких последовательных внесениях сумм чуть ниже заметных порогов через разные банкоматы или отделения. Такая попытка не привлекать внимания сама по себе становится заметной для антифрода и подразделений по предотвращению мошенничества.