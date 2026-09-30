Цены на табачные изделия, алкоголь и сахаросодержащие напитки нужно повышать с помощью налогов, чтобы сократить их потребление. ВОЗ отметила опыт России, где поступления от налогов на сладкие напитки направляют на борьбу с заболеваниями.

Странам следует повышать налоги на табак, алкоголь и сахаросодержащие напитки, чтобы эти товары становились менее доступными по цене. К этому призвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ отметили, что наиболее заметного снижения распространенности курения добились страны, которые существенно увеличивали налоги и не позволяли сигаретам становиться доступнее на фоне роста доходов населения.

Например, на Филиппинах цена самой популярной марки сигарет за рассматриваемый период выросла на 638%, а распространенность курения за последние 15 лет сократилась примерно на треть. В Индии число курящих уменьшилось на 43%, в Пакистане — на 37%, Бразилии — на 34%, Бангладеш — на 29%.

Отдельно ВОЗ оценила налогообложение сахаросодержащих напитков. С 2022 по 2024 год они стали менее доступными только в 34 странах, тогда как в 62 государствах их ценовая доступность, наоборот, выросла.

Организация положительно оценила практику России, Зимбабве и Панамы, которые направляют налоговые поступления от сладких напитков на программы борьбы с раком, диабетом и другими неинфекционными заболеваниями.

«Предсказуемые и масштабные повышения налоговых ставок» должны делать табачные изделия, алкоголь и сахаросодержащие напитки все менее доступными по цене, подчеркнули в ВОЗ.

Акцизы на алкоголь сейчас действуют как минимум в 167 странах. В среднем с учетом численности населения они составляют около 21% розничной цены пива и 28% стоимости крепкого алкоголя. При этом с 2022 по 2024 год пиво стало менее доступным только в 31% стран, а крепкий алкоголь — в 22%.