В Госдуму внесли законопроект о ежегодной доплате к страховой пенсии

Депутаты предложили ежегодно выплачивать пенсионерам доплату, равную их страховой пенсии, но не ниже полутора прожиточных минимумов.

Группа депутатов «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает ежегодную доплату всем получателям страховой пенсии по старости.

Размер выплаты предлагают установить на уровне суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты и всех повышений, назначенных конкретному пенсионеру на дату перечисления, при этом ее величина не может быть ниже полуторакратного прожиточного минимума пенсионера.

Финансирование предлагается осуществлять за счет трансфертов из федерального бюджета в Фонд пенсионного и социального страхования. В пояснительной записке сказано, что инициатива не заменяет действующую индексацию, а вводит дополнительную социальную гарантию, которая должна работать параллельно существующим механизмам повышения пенсионного обеспечения.