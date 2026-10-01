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Экономика России
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ЦБ назвал условие для следующего решения по ключевой ставке

Банк России будет принимать следующее решение по ключевой ставке с учетом всех поступающих данных. Бюджетный фактор станет лишь одним из параметров для оценки ситуации.

Совет директоров Банка России по итогам сентябрьского заседания не давал направленного сигнала о дальнейшем движении ключевой ставки. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Дальнейшее решение будет диктоваться всеми поступающими данными, они не ограничиваются бюджетным фактором», — сказал Заботкин.

Регулятор заранее не обозначает направление следующего изменения ставки. При принятии решения ЦБ будет оценивать совокупность поступающей информации.

Автор
Точка Банк
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