Пошлину на алкоголь и пиво из недружественных стран хотят повысить до 5 евро за литр

Минимальную пошлину на импорт крепкого алкоголя, пива и пивных напитков из недружественных стран планируют повысить до 5 евро за литр. Предложение Минфина включено в приложение к основным направлениям налоговой и бюджетной политики, внесенным в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на три года.

Сейчас пошлина на спиртовые настойки, виски, ром, джин, ликеры и другие крепкие напитки составляет 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за литр. Для пива действует ставка 1,5 евро за литр.

Конкретный размер повышения в пояснительной записке к проекту бюджета не раскрывался. Ожидается, что увеличение пошлин принесет бюджету по 10 млрд рублей ежегодно в 2027-2029 годах.