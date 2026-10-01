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Страховые взносы
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Взносы на травматизм пропишут в НК

Тарифы взносов по производственному травматизму от 0,2% до 8,5% теперь будут регулироваться Налоговым Кодексом.

В НК РФ будет новая статья 425.1 «Тарифы страховых взносов на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний».

Таким образом, администрировать эти взносы теперь будет ФНС. Платить их надо будет на ЕНС.

Тарифы взносов в зависимости от класса риска будет прежние — от 0,2% до 8,5%.

Такие поправки предусмотрены в законопроекте с изменениями в НК.

Автор
Точка Банк
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