🏨 Туристический налог пересчитают по фактическому проживанию

Поправки в НК предлагают считать туристический налог по реально оказанным услугам размещения, а муниципалитетам — разрешить снижать минимальную ставку вплоть до нуля.

В проекте изменений по туристическому налогу власти предлагают пересмотреть порядок определения налоговой базы: сумму налога будут рассчитывать по фактически оказанным услугам размещения за период, независимо от оплаты.

Аванс больше не будет определять момент налогообложения — ключевым станет дата проживания.

Муниципалитетам дадут право снижать минимальный туристический налог до нулевого уровня, что позволит гибко регулировать нагрузку на гостиничный бизнес и объекты размещения.

Бизнесу нужно сверять дату фактического проживания с датой оплаты, проверять льготируемые категории гостей, актуализировать муниципальные нормативные акты и регулярно сверять данные PMS, 1С и ККТ с декларацией по туристическому налогу.