Уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы можно будет без уведомления
Для уменьшения ПСН на взносы можно будет подать согласие, а не уведомление.
Сейчас для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы ИП должен сдать уведомление.
Вместо этого можно будет дать согласие на автоматическое уменьшение.
Такие поправки предусмотрены в законопроекте с изменениями в НК.
Если сдать согласие до 31 декабря, то со следующего года можно будет не сдавать уведомления. Новые ИП должны сдать это согласие в течение 10 дней с даты регистрации.
Форму такого согласия утвердит ФНС.
Новое правило касается ИП без работников, которые ведут деятельность только по ПСН. Норма заработает с 2028 года.