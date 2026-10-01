Уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы можно будет без уведомления

Для уменьшения ПСН на взносы можно будет подать согласие, а не уведомление.

Сейчас для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы ИП должен сдать уведомление.

Вместо этого можно будет дать согласие на автоматическое уменьшение.

Такие поправки предусмотрены в законопроекте с изменениями в НК.

Если сдать согласие до 31 декабря, то со следующего года можно будет не сдавать уведомления. Новые ИП должны сдать это согласие в течение 10 дней с даты регистрации.

Форму такого согласия утвердит ФНС.

Новое правило касается ИП без работников, которые ведут деятельность только по ПСН. Норма заработает с 2028 года.