Наличные можно будет снимать со счета цифрового рубля через банкоматы в 2027 году

Такие банкоматы могут появиться в России уже в 2027 году. Сейчас ЦБ изучает механизм прямой выдачи наличных со счета цифрового рубля.

Снимать наличные напрямую со счета цифрового рубля через банкоматы может стать возможно в 2027 году, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Технических препятствий для запуска такого сервиса он не видит.

«Технологически да, это возможно и реализуемо. В принципе, это не сложная задача, думаю, можно и в следующем году», — сказал Аксаков.

Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в сентябре сообщила, что регулятор изучает механизм прямой выдачи наличных через банкоматы. Сейчас пользователю нужно сначала перевести цифровые рубли на обычный банковский счет через приложение кредитной организации и только затем снять деньги.

Цифровые рубли стали доступны с 1 сентября 2026 года и дополнили наличную и безналичную формы денег. Первые налоги и штрафы в цифровых рублях уже поступили в бюджет, а с октября Минфин планирует выплачивать в них зарплату части сотрудников ведомства.