Родители смогут открыть программу сбережений на детей прямо в «ВТБ Онлайн»

Банк запустил оформление программы долгосрочных сбережений на детей в «ВТБ онлайн» и офисах банка, позволяя родителям получать повышенный налоговый вычет и формировать капитал для будущих расходов ребенка.

Оформить программу долгосрочных сбережений на ребенка теперь можно в «ВТБ онлайн» и офисах банка. Договор доступен как для собственных детей, так и для других несовершеннолетних родственников, при этом для каждого ребенка можно открыть отдельный счет. Если один взрослый заключает несколько договоров, государственное софинансирование распределяется пропорционально внесенным суммам.

Родители, которые оформили программу, могут рассчитывать на увеличенный налоговый вычет: в пользу ребенка допускается включение взносов на сумму до 500 тыс. руб. в год. Программа также предусматривает ежегодный инвестиционный доход от НПФ ВТБ.

«Сейчас на детскую программу приходится 10% всех средств, привлеченных в рамках ПДС через цифровые каналы, и более половины счетов пополняются регулярно. Это показывает, что родители осознанно формируют для детей стартовый капитал, который потом поможет им оплатить образование, купить жилье или открыть свое дело», — сказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Участник может досрочно выйти из программы и вернуть все внесенные средства. Государственное софинансирование и накопленный инвестиционный доход ребенок получит через 15 лет после оформления договора.