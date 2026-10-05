Срок давности по ПОД/ФТ увеличат до шести лет — эксперт рассказал, как обезопасить бизнес

Техническая поправка о продлении срока давности до шести лет по двум составам КоАП в сфере ПОД/ФТ создаст для компаний длительный период уязвимости и потребует пересмотра внутренних процедур.

Увеличение срока с трех до шести лет устраняет давнюю процессуальную аномалию: для привлечения по части 4 статьи 15.27 КоАП требуется дождаться приговора по уголовному делу, а такие процессы часто длятся четыре–пять лет, из‑за чего административный срок просто истекал. Об этом «Клерку» рассказал Георгий Джохадзе — генеральный директор адвокатского кабинета «AKD‑юрис».

Георгий Джохадзе «Вот в чем загвоздка, чтобы привлечь организацию по этой норме, нужно сначала дождаться приговора по основному уголовному делу. А уголовное дело о легализации — это не два месяца и не год. Это часто три, четыре, пять лет: предварительное расследование, суд, апелляция, кассация. И получалась целая цепочка не нужных событий, так как административный трехлетний срок истекает раньше, чем появляется сам приговор. Норма есть, а применить ее невозможно»

Однако по статье 15.27.3 КоАП эффект противоположный: компании смогут привлекать за операции с преступным имуществом спустя годы после сделки, даже если на момент ее совершения контрагент выглядел добросовестным. Эксперт отмечает, что шестилетний срок резко повышает риски утраты доказательств — сотрудники увольняются, документы уничтожаются по истечении минимального пятилетнего срока хранения, и организация фактически остается без защиты.

«Организация может столкнуться с претензиями по операциям, которые она проводила годы назад, когда и контрагент выглядел чистым, и никаких вопросов не возникало, а потом, спустя годы, выясняется, что имущество было преступным. И спрос придет — в пределах шести лет», — считает эксперт.

Какие риски это создает для бизнеса:

доказательства — через пять-шесть лет увольняются люди, принимавшие решения, забываются обстоятельства;

уничтожаются документы, у которых истек срок хранения. И когда регулятор приходит с проверкой на пятый-шестой год, компании просто нечем подтвердить, что она действовала правомерно.

Джохадзе рекомендует компаниям уже сейчас продлить сроки хранения клиентских досье до шести-семи лет, фиксировать обоснование решений по операциям, актуализировать внутренний контроль и перейти к регулярному мониторингу контрагентов. Он подчеркивает, что поправка логична с точки зрения длительности уголовных процессов, но не решает проблему длящихся правонарушений, что может привести к дисбалансу между публичным интересом и правовой определённостью. Законопроект находится на стадии общественного обсуждения.