ФНС получит право останавливать продажи селлеров: эксперт объяснил, как защититься

Приостановка продаж станет реальным инструментом налогового контроля, и селлеры смогут защититься только одним способом — своевременно отвечать на уведомления, исключить дробление бизнеса и отслеживать приближение оборота к порогу НДС.

Правительство предложило расширить полномочия ФНС, разрешив ей требовать от маркетплейсов приостановки продаж селлеров при выявлении налоговых нарушений. Блокировка не будет автоматической: сначала площадка уведомляет продавца о рисках, передает данные в ФНС, а затем селлеру дается 30 дней на предоставление документов. Об этом «Клерку» рассказала аккредитованный финансовый советник СРО «НАСФП» Светлана Яркина.

Если сведения не поступят, налоговая сможет поручить площадке остановить прием заказов и скрыть карточки товаров — маркетплейс обязан выполнить распоряжение за 48 часов, иначе штраф 100 тыс. рублей.

Светлана Яркина «Для добросовестных продавцов новые правила могут означать сокращение теневого сегмента и недобросовестной ценовой конкуренции. Остальным участникам рынка придётся пересмотреть юридическую и налоговую модель, иначе они рискуют потерять доступ к аудитории маркетплейсов»

Оспорить блокировку можно как через внутреннюю систему площадки, так и через налоговый орган или суд, а после устранения нарушений ФНС направит распоряжение о восстановлении продаж. Среди ключевых рисков эксперт выделяет искусственное дробление бизнеса, занижение выручки и неуплату НДС после превышения порога в 20 млн руб. — эти маркеры уже используются в пилотном обмене данными.

Как минимизировать риски заранее:

Продавцу рекомендуют проверить структуру бизнеса и отказаться от формального распределения выручки между подконтрольными ИП. Если деятельность ведут несколько лиц, необходимо подготовить доказательства их организационной и финансовой самостоятельности. Регулярно сопоставлять бухгалтерские данные с отчетами маркетплейсов, поскольку ФНС сможет видеть продажи одного селлера на разных платформах. Не менее важно контролировать работу с самозанятыми: сотрудничество не должно иметь признаков трудовых отношений, включая фиксированный график, постоянную оплату и выполнение функций штатного сотрудника. Продавцам на УСН нужно заранее отслеживать приближение оборота к 20 млн рублей, рассчитывать возможную нагрузку по НДС и при необходимости готовиться к смене налогового режима. Запросы площадки и ФНС не оставлять без ответа. Игнорирование уведомлений способно привести к приостановке продаж. Также необходимо проверить сведения в карточках товаров: с 1 октября 2026 года маркетплейсы будут сверять их с государственными реестрами. Ошибочная или недостоверная информация станет дополнительным фактором риска.

С 1 октября 2026 года маркетплейсы начнут проверять селлеров и ПВЗ по 12 государственным реестрам, требуя ИНН, ОГРН, лицензии, сертификаты и коды маркировки. Площадки будут обязаны заключать с продавцами официальный электронный договор, внедрять автоматизированный скоринг и усиливать модерацию карточек.