ИП должны подать декларацию 3‑НДФЛ в течение пяти дней после прекращения деятельности

При закрытии ИП на ОСНО декларацию 3‑НДФЛ нужно подать в пятидневный срок, указав код периода «86», а НДФЛ уплатить в течение 15 дней после подачи.

Индивидуальный предприниматель на ОСНО обязан представить декларацию 3‑НДФЛ в течение пяти дней со дня прекращения деятельности — это требование статьи 229 НК.

В документе необходимо указать код налогового периода «86», который применяется в случае ликвидации статуса ИП. Уплатить НДФЛ нужно не позднее 15 календарных дней с момента подачи декларации. Об этом сказано в группе ФНС во ВКонтакте.

Ведомство подчеркнуло, что такие правила действуют для всех предпринимателей, прекращающих деятельность, и привело разъяснения в ответ на популярные вопросы налогоплательщиков.