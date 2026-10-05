В российских компаниях подтвердили не менее 17 тысяч киберинцидентов в 2026 году

За первое полугодие 2026 года число подтвержденных киберинцидентов выросло на 17%. Специалисты связывают динамику с использованием искусственного интеллекта хакерами.

Не менее 17 тыс. киберинцидентов подтвердили в российских компаниях за первые шесть месяцев 2026 года. За год показатель увеличился на 17%.

Хакеры используют искусственный интеллект для сбора информации о потенциальных жертвах, написания кода и поиска уязвимостей в защите компаний.

«ИИ уже позволяет автоматизировать почти всю цепочку кибератаки: от разведки и поиска уязвимостей до создания вредоносного ПО и действий внутри инфраструктуры», — сказали в компании по информационной безопасности «Солар».

Всего за полугодие специалисты выявили 742 тыс. подозрений на киберинциденты — на 40% больше, чем годом ранее. На один подтвержденный случай приходилось около 43 подозрений. Среди подтвержденных инцидентов 53% были связаны с вредоносным ПО, 24% начинались с сетевых атак против 3% ранее, еще 23% пришлись на утечки данных, несанкционированный доступ и другие случаи.