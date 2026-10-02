Каждый четвертый предприниматель работает больше 80 часов в неделю

26% предпринимателей и руководителей работают более 80 часов в неделю, а 61% редко или почти никогда полностью не отключаются от бизнеса. Главными причинами стресса остаются непредсказуемость рынка и финансовая нестабильность.

Более четверти российских предпринимателей и руководителей — 26% — работают свыше 80 часов в неделю. Еще 34% тратят на работу от 60 до 80 часов. Об этом говорится в исследовании Точка Банка и страховой компании «Лучи», с которым ознакомился «Клерк».

При этом 61% опрошенных редко или почти никогда не отдыхают, полностью переставая контролировать бизнес.

Главным источником стресса 34% предпринимателей назвали непредсказуемость рынка. Еще 33% беспокоит финансовая нестабильность, 22% — личные и семейные обстоятельства, 18% — рабочая перегрузка. Ответственность за сотрудников вызывает напряжение у 16%, а одиночество при принятии решений — у 11%.

Стресс отражается и на управлении компанией. 45% респондентов признали, что плохое эмоциональное состояние влияет на их решения в бизнесе. В периоды сильного напряжения 25% начинают откладывать или избегать задач, а 24%, наоборот, усиливают контроль, берут на себя больше ответственности и меньше делегируют.

Еще 22% продолжают работать в привычном режиме, несмотря на стресс. Только 15% стараются сократить нагрузку или перераспределить задачи.

«Понять, что стресс начал влиять на работу, можно по изменению привычного профессионального поведения: решения даются медленнее, растет число ошибок, сложнее концентрироваться, чаще откладываются важные разговоры, появляется раздражительность в общении с командой и клиентами», — рассказала психолог, психоаналитический психотерапевт страховой компании «Лучи» Софья Юдинцева.

Исследование провели в июле 2026 года среди 1 207 руководителей. В выборку вошли индивидуальные предприниматели, директора юридических лиц и наемные руководители компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.