Минфин предлагает дать соцвычет за покупку медизделий для операций

В проекте поправок Минфин закрепил право на соцвычет за покупку медизделий для операций, добавив новую категорию расходов, подлежащих налоговому возврату.

Минфин подготовил поправки в первую и вторую части Налогового кодекса, по которым россияне получат право на социальный налоговый вычет по НДФЛ за покупку медицинских изделий, необходимых для проведения операций.

Как указано в документе, «установление права на получение социального налогового вычета по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций» включено в пакет изменений.

Проект будут рассматривать вместе с федеральным бюджетом на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Новая норма расширяет перечень медицинских расходов, по которым граждане смогут вернуть часть уплаченного налога.